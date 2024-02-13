В Калининграде устанавливают таблички, позволяющие воспользоваться аудиогидом (фото)

Фото: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

В Калининграде устанавливают таблички с QR-кодом, с помощью которого можно воспользоваться аудиогидом. Завершить работы подрядчик обещает до конца недели. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



Пока воспользоваться аудиогидом можно только в центре города, на территории туристического кода. Это остров Канта и прилегающие к нему улицы, всего 45 адресов.

Чтобы прослушать информацию о какой-либо достопримечательности, нужно отсканировать QR-код с помощью камеры телефона. Полученная ссылка выведет на соответствующий раздел сайта администрации.

«Надеюсь, что калининградские экскурсоводы выдержат конкуренцию с бесплатным аудиогидом, который будет лишь дополнять их увлекательные рассказы о Калининграде», — написала Елена Дятлова.

Аудиогид был создан на средства, которые Калининград выиграл в рамках всероссийского конкурса лучших проектов туристического кода центра города. Изначально на работы власти выделили 2,4 млн рублей. Однако во время торгов цена была снижена до 1,4 млн. Победителем аукциона стал экскурсовод Константин Аверин, известный многим калининградцам и гостям города как «двухметровый гид».