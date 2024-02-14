В Калининграде выделяют деньги на строительство детской школы искусств (дополнено)

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Власти выделяют деньги на строительство детской школы искусств на улице Свердлова в Калининграде. Глава горадминистрации Елена Дятлова подписала постановление о финансировании объекта, документ опубликован на сайте мэрии.

Школа будет рассчитана на 420 мест. Ее планируют построить в 2025-2028 годах. Предельная стоимость объекта в ценах соответствующих лет составляет 875,8 млн рублей. Из них 13,2 млн рублей предусмотрено на проектно-изыскательские работы.

Проектные и подготовительные мероприятия планируют провести в 2025-2027 годах. На строительно-монтажные работы отводится 15 месяцев. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию власти рассчитывают получить в августе 2028 года.

О планах по строительству в Калининграде детской школы искусств Елена Дятлова сообщала в конце 2023 года. В качестве одного из возможных мест размещения объекта рассматривался аэродром «Девау». «Мы это обсуждали тоже с губернатором Калининградской области Антоном Андреевичем Алихановым, мы говорили, что нужно подобрать места, где это расположить. Одним из таких мест определили аэродром „Девау“. Где должно появиться такое современное, мультифункциональное пространство — Дом пионеров, школа искусств», — поясняла Дятлова.

Дополнено. Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе администрации, решение о строительстве школы искусств на востоке города было принято, так как в этом районе нет подобных учреждений. Объект запланирован на участке, который принадлежит муниципалитету.

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