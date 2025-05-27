В Калининграде планируют размежевать участок для строительства школы искусств

Власти Калининграда ищут подрядчика для подготовки проекта межевания территории в границах ул. Маршала Покрышкина и Свердлова. Работы необходимо провести для дальнейшего строительства детской школы искусств. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Школу искусств планируют возвести на ул. Свердлова на земельном участке с кадастровым номером 39:15:133201:190. Проведение работ заказывает комитет городского развития и цифровизации администрации Калининграда. Заявки на участие в торгах принимаются с 21 по 29 мая. Итоги аукциона планируют подвести 2 июня. Максимальная цена контракта — 350 тыс. рублей. На работы отводится 106 дней с даты заключения контракта.

Как пояснили в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» в комитете муниципального имущества и земельных ресурсов горадминистрации, участок расположен в двух зонах (транспортной инфраструктуры и зоне специализированной общественной застройки). Правилами землепользования и застройки городского округа на часть земельного участка градостроительный регламент не установлен. При этом границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. По сведениям цифрового дежурного плана города, часть участка располагается в красных линиях улицы Маршала Покрышкина.

«Учитывая изложенное, предоставление участка для строительства социально- значимого объекта дополнительного образования возможно после изменения установленных красных линий либо раздела земельного участка по установленной красной линии», — сообщили в комитете.

Территория ориентировочной площадью 0,5 га, в отношении которой планируется подготовка проекта межевания, включает земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:133201:129, 39:15:133201:189, 39:15:133201:190. Цель подготовки проекта межевания территории — определить местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

О планах по строительству в Калининграде детской школы искусств глава администрации Елена Дятлова сообщала в конце 2023 года. В феврале 2024-го сити-менеджер подписала постановление о выделении средств на эти цели. Предполагается, что школа будет рассчитана на 420 мест. Учреждение планируют построить в 2025-2028 годах. Предельная стоимость объекта в ценах соответствующих лет составляет 875,8 млн рублей. Из них 13,2 млн рублей предусмотрено на проектно-изыскательские работы.

Проектные и подготовительные мероприятия планируют провести в 2025-2027 годах. На строительно-монтажные работы отводится 15 месяцев. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию власти рассчитывают получить в августе 2028 года.

Как поясняли «Новому Калининграду» в пресс-службе горадминистрации, решение о строительстве школы искусств на востоке города было принято, так как в этом районе нет подобных учреждений.