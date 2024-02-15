Искусственную авандюну на Балтийской косе хотят укрепить крупным камнем (фото)

Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

Искусственную авандюну в посёлке Коса в 2024 году планируют укрепить с помощью крупного камня. Это должно исключить разрыв мешков «гео-бэг» в будущем, сообщили в «Балтберегозащите».



В начале февраля в результате непогоды на морском побережье Балтийской косы в районе форта «Западный» произошёл размыв пляжей. Волны вместе с наносами, состоявшими преимущественно из кусков кирпича, камней и бетонных элементов, повредили северную часть искусственной авандюны. Обрушились четыре фронтальных мешка «гео-бэг», которые ранее были смещены и частично нависали над пляжем, однако конструкция находится в работоспособном состоянии и продолжает защищать часть населённого пункта от затопления.

На торцевой стороне южной части авандюны зафиксированы локальные повреждения контейнеров «гео-бэг» в результате несанкционированного съезда автотранспорта с авандюны на пляж.

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Также в «Балтберегозащите» сообщили о естественном восстановлении песчаного пляжа перед авандюной южнее форта.