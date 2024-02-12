Песок на вес золота: во что превратились калининградские пляжи после штормов (фото) (видео)

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Зима по традиции оказалась беспощадной к калининградским пляжам. В некоторых популярных местах отдыха песок исчез совсем. Наверняка вода немного отступит, но урон все равно будет невосполним. Областная «Балтберегозащита» недавно назвала самые пострадавшие участки: «корень» Куршской косы, пляжи в Заостровье и Куликово, места в районе Янтарного, Донского и так далее. Корреспонденты «Нового Калининграда» проехались по побережью и оценили масштабы катастрофы.

Так исторически сложилось, что именно южное побережье Балтики, которое занимает в том числе Калининградская область, страдает от ветра и, соответственно, волн, сильнее всего. Раз в 50-100 лет случаются мегаразрушительные штормы — такой был в 1983 году, когда Куршская коса превратилась в остров. Однако и более мелкие постепенно подтачивают береговую линию, «откусывая» от нее метры, а то и десятки метров суши.

Берег у поселка Донское

Жители Восточной Пруссии для берегозащиты использовали буны (волнорезы) — ряды свай из прочных пород дерева, между которых часто насыпали валуны. Со временем эти конструкции разрушились, что не замедлило сказаться на состоянии пляжей. Даже в районе Донского, где на это прежде никто особо не жаловался, полоска песка между водой и высоким берегом местами стала угрожающе тонкой. Вдоль береговой стены громоздятся совсем свежие обвалы: она буквально измочалена штормом на всем протяжении. Но в этот день море насмешливо тихое, и волны ласково плещутся у остатков единственного волнореза, гнилые зубы которого не способны испугать уже никого и ничего.

Песчаному пляжу в Пионерском повезло, поскольку его защищает портовый мол. Ближе к госрезиденции его «охрана» уже практически не заметна, а у Заостровья исчезает совсем. Но и пляж здесь такой ширины, что, даже сократившись раза в два, выглядит относительно просторным. О штормах напоминают принесенные ими кучи булыжника, поваленные сосны и многострадальная лестница, у которой в очередной раз снесло нижние ступени.

Заостровье

Хуже всего дела обстоят в Куликово. Несмотря на героические усилия «Балтберегозащиты» (а возможно, и благодаря им), привыкшие здесь бесноваться туристы-«дикари» доступа к воде, похоже, пока будут лишены совсем. Вдоль всего соснового лесочка, который летом превращается в один большой то ли лагерь, то ли туалет, идут берегозащитные работы. Параллельно кромке воды на протяжении нескольких километров вбиты сваи, между ними и берегом наваливаются столь любимые калининградскими «укрепителями» биг-бэги с песком, с таким треском дискредитировавшие себя на Балтийской косе. Впрочем, здесь для верности их засыпают валунами. Пляж в Куликово исчез в принципе, добравшиеся сюда редкие аборигены с удивлением рассматривают свайный частокол, преграждающий путь к воде. Охраняющий строительную технику мужчина рассказывает нам, что все это по осени было засыпано песком, сейчас благополучно смытым. Судя по следам на берегу, сваи для моря не стали преградой — и по краям то здесь, то там за жизнь корнями цепляются свежеповаленные сосны.

То, что осталось от пляжа в Куликово

Буны в Калининградской области начали частично восстанавливать только в последние годы. Особенно нагляден результат в Зеленоградске, где сам собой в итоге «нарастился» пляж. Но ближе к Куршской косе ряды волнорезов заканчиваются. Их вроде как обещали продлить в 2022 году, но что-то пошло не так, и ограничились призванной защитить авандюну «бермой» все с теми же биг-бэгами. Так что морю в этом месте есть где разгуляться — и оно такой возможностью воспользовалось в полной мере. Со слипа Федерации водно-моторного спорта, уложенного в прикорневой части Куршской косы, хорошо видно, что на расстоянии в несколько километров пляжа на ней нет совсем (что само по себе звучит дико), и волны бьются о берегозащитные бетонные тетраподы с валунами наверху. Это значит, что пройти вдоль кромки моря на косу здесь не получится — по крайней мере до тех пор, пока вода немного не отступит.

У корня Куршской косы

У самого слипа некогда широкая пляжная зона сузилась вдвое, если не втрое, а вода распотрошила кусок аванюны, обнажив ее «скелет» из веток, когда-то переплетенных людьми. Взгляд скользит по береговой линии влево, однако увидеть зеленоградский променад отсюда уже невозможно: его застила громада «нестационарного объекта» — кафе «Монополь», из-за которого едва виднеется кусочек колеса обозрения.

Текст: Оксана Ошевская, фото: Юлия Власова, видео: Алла Сумарокова / Новый Калининград