В минприроды рассказали, как будут бороться со зловонием в Советске

В минприроды рассказали, как будут бороться со зловонием в Советске
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Представители Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области рассказали жителям Советска, как власти планируют бороться со зловонием, исходящим с мусорного полигона в Барсуковке. Ранее двое советчан пожаловались губернатору Антону Алиханову, что город «задыхается от вони гниющих продуктов», что «на улицу не выйти и окно не открыть».

В министерстве пояснили, что чиновники почти ежедневно выезжают по обращениям «чтобы локализовать источники запахов», и общаются с жителями.

«Для снижения захоронения отходов на полигоне уже приобрели установку по их обезвреживанию, — сообщили в минприроды. — Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы, идёт получение лицензии на ввод её в эксплуатацию. В ближайшее время представители ЕСОО запустят установку».

Кроме того, в пресс-службе рассказали, как отходы на полигоне возле Барсуковки регулярно пересыпают грунтом.

«Технологический процесс эксплуатации полигона включает разравнивание, уплотнение и пересыпку изолирующим материалом — как правило, грунтом, который позволяет значительно уменьшить запах: им пересыпают уплотненные слои отходов и укрепляют откосы», — пояснили в министерстве, добавив, что «контроль за качеством атмосферы в соответствии с программой производственного контроля осуществляется ежемесячно».

«С 1 марта по решению рабочей группы планируется организовать ежедневный мониторинг качества воздуха», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что для решения проблемы с неприятным запахом от свалки в районе поселка Барсуковка Неманского округа планируют привлечь ученых из КГТУ.

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