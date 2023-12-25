Для борьбы с запахом от свалки под Советском планируют привлечь ученых из КГТУ

Для решения проблемы с неприятным запахом от свалки в районе поселка Барсуковка Неманского округа планируют привлечь ученых из КГТУ. Об этом сообщил представитель регионального минприроды в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».



«Представитель регионального оператора обратился в КГТУ, чтобы учёные разработали химические добавки и бактерии, которые позволяют уменьшить или вовсе убрать запах. Для снижения захоронения отходов на полигоне в первом квартале 2024 года планируется установка оборудования по обезвреживанию отходов», — написал представитель министерства.

Напомним, ранее жители Советска пожаловались губернатору в соцсети «ВКонтакте» на вонь в городе от мусорной свалки в Барсуковке. В областном минприроды в ответ сообщили, что из-за закрытия полигонов вблизи поселков Круглово и Ельняки с 1 июля «кратно возрос поток бытовых и промышленных отходов на два оставшихся полигона». В свою очередь губернатор заверил, что власти занимаются решением данной проблемы.

Областные власти объявили о закрытии мусорных полигонов возле поселков Ельняки Гвардейского округа и Круглово Зеленоградского округа в июне. При этом в октябре в Ельняках произошел очередной пожар. Росприроднадзор впоследствии сообщил, что обратился в суд и попросил прекратить деятельность свалки «в связи с небезопасной эксплуатацией».