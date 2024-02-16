Дятлова поручила срочно отремонтировать мемориал советским воинам на Энгельса (фото)

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова поручила «Калининградской службе заказчика» «срочно рассчитать стоимость и заключить прямой контракт на ремонт мемориального комплекса на пересечении с Энгельса». Об этом сити-менеджер написала в своём Telegram-канале в пятницу, 16 февраля.



О том, что у мемориала советским воинам, погибшим при штурме Кёнигсберга, обвалилась гранитная облицовка, стало известно 11 февраля. С торца памятника обрушились четыре гранитных блока. В комментариях к новости о повреждении мемориала один из подписчиков обратил внимание на то, что при его прошлом ремонте была использована монтажная пена.

В 2019 году работы здесь, а также на мемориальных комплексах на проспекте Победы, Советском проспекте и улице Киевской за 1,78 млн рублей выполняла компания «Небо над городом».

Кроме того, 2,4 млн рублей на работы по сохранению этого памятника, а также двух мемориалов на улице Герцена, в посёлке Прибрежный и на улице Комсомольской выделялись в сентябре 2022 года, однако заявок на конкурс подано не было.

Руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщал «Новому Калининграду», что восстановлением объекта собираются заняться «Калининградская служба заказчика» и компания «Альта». Работы должны быть завершены до очередной годовщины штурма Кёнигсберга.

Братская могила советских воинов на улице Энгельса образовалась в ходе боевых действий. В ней захоронено более 150 воинов, в том числе четыре Героя Советского Союза. Памятник был установлен в 1950 году. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 братская могила получила статус объекта культурного наследия местного значения.