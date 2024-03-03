Мемориал советским воинам на улице Энгельса отремонтировали (фото)

Мемориал советским воинам, погибшим при штурме Кёнигсберга, отремонтировали. Речь о комплексе, расположенном на перекрёстке проспекта Мира и улицы Энгельса, где ранее обвалились четыре гранитные плиты.



О повреждении мемориала стало известно 11 февраля. Некоторые горожане обратили внимание на то, что при его прошлом ремонте была использована монтажная пена.

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

В 2019 году работы здесь, а также на мемориальных комплексах на проспекте Победы, Советском проспекте и улице Киевской за 1,78 млн рублей выполняла компания «Небо над городом».

Кроме того, 2,4 млн рублей на работы по сохранению этого памятника, а также двух мемориалов на улице Герцена, в посёлке Прибрежный и на улице Комсомольской выделялись в сентябре 2022 года, однако заявок на конкурс подано не было.

Руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщал «Новому Калининграду», что восстановлением объекта собирались заняться «Калининградская служба заказчика» и компания «Альта».

«Срочно рассчитать стоимость и заключить прямой контракт на ремонт мемориального комплекса на пересечении с Энгельса» глава администрации Калининграда Елена Дятлова поручила 16 февраля.

Братская могила советских воинов на улице Энгельса образовалась в ходе боевых действий. В ней захоронено более 150 воинов, в том числе четыре Героя Советского Союза. Памятник был установлен в 1950 году. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 братская могила получила статус объекта культурного наследия местного значения.