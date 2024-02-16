В «Авито» назвали самые востребованные модели трёхлетних авто в Калининграде

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В 2023 году самой популярной моделью авто с пробегом возрастом не более трёх лет в ценовом сегменте от 2 до 3 млн рублей в Калининграде стала Mercedes-Benz CLA-класс. Доля спроса на неё составила 56%. Средняя цена — 2,7 млн рублей. Рейтинг составили эксперты «Авито Авто».

В ценовой категории от 3 до 4 млн лидировала BMW X1. Доля спроса модели составила 13%, а средняя стоимость — 3,1 млн рублей.

В ценовом диапазоне от 4 до 5 млн рублей покупатели чаще всего выбирали BMW 5 серии. Средняя цена такого автомобиля — 4,4 млн рублей, доля спроса — 20%.

Цены на подержанные автомобили в Калининградской области в январе стали выше в среднем на 17%.

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