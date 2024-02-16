В Калининграде побит температурный рекорд

В Калининграде побит температурный рекорд
Фото Нового Калининграда
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Температура воздуха на метеостанции в Калининграде по состоянию на 14:00 16 февраля поднялась до +12,4°С. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», таким образом суточный рекорд максимальной температуры от 2019 года (+12,1°С) оказался побит.

«В данный момент наблюдаются пик повышения температуры и окончательное максимальное значение мы узнаем лишь вечером, в конце метеорологических суток», — сообщили эксперты.

Отметим, ранее телеграм-канал сообщил, что днем 16 февраля воздух в Калининграде и области прогреется до +10...+13°С. В ночные и утренние часы вероятен туман и небольшой дождь, днем переменная облачность и без существенных осадков. Ветер южный 4-8 м/с, порывистый.

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