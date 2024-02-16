Объявлены торги на обустройство городской парковки за зданием областной ГИБДД

Власти Калининграда ищут подрядчика для обустройства городской парковки за зданием областного управления ГИБДД на улице Черняховского. Аукцион объявлен на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 39 млн рублей, деньги выделяются из городского бюджета. Подрядчику предстоит выполнить переустройство кабельной канализации, провести электроснабжение в рамках системы «Безопасный город» и установить наружное освещение.

Для парковки предусмотрено асфальтобетонное покрытие. Победитель торгов также должен будет сделать разделительную полосу из брусчатки и обустроить тротуар с велодорожкой. Кроме того, требуется установить дорожные знаки, нанести разметку, выполнить благоустройство и озеленение территории.

На все работы отводится 187 дней с даты заключения контракта. Победителя аукциона должны определить 29 февраля.

О планах по обустройству муниципальной парковки на улице Черняховского стало известно в апреле прошлого года. В администрации Калининграда сообщали, что рядом со зданием региональной Госавтоинспекции предполагается создание платной стоянки на 60 мест и стоянки для туристических автобусов. На участке с недостроем за спорткомплексом ДКБФ собираются построить многоуровневый паркинг. Эту землю Минобороны передало администрации Калининграда.