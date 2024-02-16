Алиханов посоветовал «пронизать айдентикой» события к 300-летию Канта

Все новости по теме: Культура

Губернатор Антон Алиханов провел совещание, посвященное празднованию 300-летия со дня рождения Иммануила Канта. Об этом сообщила в пятницу, 16 февраля, пресс-служба областного правительства.

Основные юбилейные мероприятия запланированы с 22 по 24 апреля. В эти даты состоится Международный кантовский конгресс, подготовкой которого занимается БФУ им. Канта, отметили в правительстве. Осенью должна пройти Международная философская олимпиада.

«Культурная программа должна быть на высоком, качественном уровне. Мы не ограничиваемся только датами, непосредственно прилегающими ко дню рождения Канта, в принципе весь год может длиться празднование знаковой даты. Такие фестивали, как „Кантата“, и другие события должны быть связаны с юбилеем философа и пронизаны той айдентикой, которую разработал университет. Она должна быть использована в рамках областных мероприятий», — привели в пресс-службе слова Алиханова.

Ректор БФУ Александр Федоров сообщил, что уже определен состав участников Международного кантовского конгресса, его программа и локации. Основные мероприятия запланированы в главном корпусе университета на ул. Невского.

Во время выступления на V съезде Российского общества политологов, который прошел в феврале в Светлогорске, Антон Алиханов связал причины «военного конфликта на Украине» с трудами Иммануила Канта. После речи губернатора калининградцы обеспокоились судьбой наследия философа в регионе. В соцсетях главу региона просили разъяснить, расценивать ли его высказывания как «полный запрет» Канта. Алиханов в ответ посоветовал «не читать советских газет».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter