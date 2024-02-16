Алиханов посоветовал «пронизать айдентикой» события к 300-летию Канта

Губернатор Антон Алиханов провел совещание, посвященное празднованию 300-летия со дня рождения Иммануила Канта. Об этом сообщила в пятницу, 16 февраля, пресс-служба областного правительства.

Основные юбилейные мероприятия запланированы с 22 по 24 апреля. В эти даты состоится Международный кантовский конгресс, подготовкой которого занимается БФУ им. Канта, отметили в правительстве. Осенью должна пройти Международная философская олимпиада.

«Культурная программа должна быть на высоком, качественном уровне. Мы не ограничиваемся только датами, непосредственно прилегающими ко дню рождения Канта, в принципе весь год может длиться празднование знаковой даты. Такие фестивали, как „Кантата“, и другие события должны быть связаны с юбилеем философа и пронизаны той айдентикой, которую разработал университет. Она должна быть использована в рамках областных мероприятий», — привели в пресс-службе слова Алиханова.

Ректор БФУ Александр Федоров сообщил, что уже определен состав участников Международного кантовского конгресса, его программа и локации. Основные мероприятия запланированы в главном корпусе университета на ул. Невского.