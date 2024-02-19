Продажи внедорожников и кроссоверов с пробегом за год выросли в регионе на 23%

Продажи внедорожников и кроссоверов с пробегом в 2023 году выросли в Калининградской области на 23%. Рынок подержанных автомобилей сегмента SUV проанализировали эксперты «Авито Авто».



По данным платформы, на долю кроссоверов и внедорожников в 2023 году пришлось 19% продаж на рынке автомобилей с пробегом. В 2022 году показатель был на уровне 17%. Средняя цена такого авто в Калининградской области — 1,4 млн рублей.

В топ-5 наиболее востребованных в регионе брендов кроссоверов и внедорожников с пробегом в 2023 году вошли BMW, Hyundai, Nissan, Toyota и Mercedes-Benz. Самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом сегмента SUV стала BMW X5. На долю модели пришлось 5% продаж, средняя стоимость составила 1,4 млн рублей. На второй позиции — Kia Sportage со средней стоимостью 1,7 млн рублей. Доля в продажах составила 4%. Третье место занимает Nissan Qashqai с долей в продажах 3,9% и средней стоимостью 1 млн рублей.

В январе цены на подержанные авто в Калининградской области выросли на 17%.