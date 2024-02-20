Дятлова объяснила, почему вырубка 67 деревьев в ЦПКиО — это не страшно

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова объяснила журналистам, почему вырубка в Центральном парке культуры и отдыха 67 деревьев — это не так страшно, как сообщают активисты. По ее словам, основная часть рубки проводится за дорогой.

«Это территория, которая была присоединена в Центральному парку (20 га) и находится за дорогой, улицей Дмитрия Донского, — указала Дятлова на место, где проводится санитарная рубка. — На этой территории в прошлом году впервые в истории была проведена акарицидная обработка и уборка. Теперь будем делать это регулярно.



Дятлова напомнила, что в прошлом году был заключен контракт на высадку зеленых насаждений, и «Дирекция ландшафтных парков» уже высадила эти деревья.

«Вы можете увидеть отражение этого во всех документах, которые сегодня публикуются в закупочной системе и на сайте города Калининграда, — отметила глава. — Сначала, осенью 2023 года, было высажено 40 деревьев ценных пород: буки красные и обычные, дубы обычные и пирамидальные, березы, клены остролистные. Когда-то нужно было убирать аварийные деревья. Давайте вместе пройдем и посмотрим».