Мы не вредители: горвласти прокомментировали вырубку деревьев в Центральном парке

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Вырубка, начавшаяся в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде, проводится исключительно в рамках выданного ранее порубочного билета, где указаны деревья, которые «могут упасть в любой момент». Об этом сообщили «Новому Калининграду» руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов.

«То, что сегодня рубили в Центральном парке — это работы, которые проводились в рамках выданного ранее порубочного билета на 66 деревьев (документ был выдан 13 июля 2023 года — прим. „Нового Калининграда“). Все деревья, указанные в документе, — аварийные и могут упасть в любой момент. Получение порубочного билета — длинная история и занимает она до полугода: делается сезонное обследование потом отправляется заявка в отдел озеленения, далее составляется план компенсационного озеленения, который согласовывается не только городом, но и областью. Компенсация производится обычно там же, где проходит вырубка. По этим 66 деревьям у нас сейчас на осень готовится закупка. Что касается 280 деревьев, о которых сообщала мэрия, то это обследование проводилось еще старым руководством парка, и порубочный они получить не успели. Просто так под благоустройство деревья не вырубаются. По благоустройству сначала должны сделать проект, потом проектно-сметную документацию. Повторюсь, что пока документы есть только на 66 деревьев. Вообще руководство Дирекции — не вредители, у нас нет цели рубить деревья просто так. Я сам тут родился и люблю этот город», — сказал Карачинов.

Напомним, согласно порубочному билету, выданному Дирекции ландшафтных парков, городские власти одобрили вырубку 66 деревьев и обрезку еще одного. Срок действия выданного разрешения — до 3 мая следующего года. В документе уточняется, что на территории парка должна быть произведена компенсационная высадка 66 деревьев.

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