Власти: к строительству Приморского кольца не приступят раньше 2027-2028 года

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К строительству третьей и шестой очереди Приморского кольца не приступят раньше 2027-2028 года. Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Мельников.

По словам Мельникова, сославшегося на директора дорожной компании ВАД Валерия Абрамова, раньше 2027-2028 года начать работы «физически» невозможно. «Было несколько совещаний. И отдельно это повестка у президента нашей страны. И помощник его [Игорь] Левитин два года прибывал сюда для понимания, насколько готов субъект в рамках проекта сметной документации, а документация уже разработана, прошла экспертизу», — объяснил глава муниципалитета.

Мельников считает, что в данный момент дорога на Балтийск одна из самых аварийных по причине того, что люди спешат на работу и не соблюдают скоростной режим.

Сейчас в Калининградской области строится участок Приморского кольца от Светлогорска до автомобильной дороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного и съезды с Приморского кольца на Янтарный и Донское. Участок от Светлогорска к Янтарному должен быть готов до ноября 2026 года, съезды — в сентябре 2027 года..

Областные власти ранее заявляли, что обратились в Росавтодор, поскольку для строительства третьей и шестой очередей Приморского кольца с подъездами к Светлому и Балтийску понадобится помощь из федерального бюджета из-за высокой стоимости работ.

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