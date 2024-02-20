Власти объяснили, почему стали высаживать меньше деревьев, чем вырубать

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова объяснила, почему в городе стали высаживать меньше деревьев, чем вырубать. В качестве примера она привела Аллею Смелых, где планируют высадить 336 деревьев, а вырубить — 435.



«Высаживаются 336 крупномерных деревьев, а убираются те, которые самосевного происхождения, — пояснила Дятлова. — Убираются преимущественно алыча, слива, ива, ольха и так далее, а взамен высаживаются деревья, возраст которых не менее 12 лет, которые относятся к группе особо ценных».

Елена Дятлова упомянула нормативный документ, подписанный на региональном уровне. В нем каждое дерево имеет ценность в зависимости от того, к какой категории относится.

«Ценность дерева разная, — продолжила она. — Это определено на региональном уровне. Этим документом (постановление правительства Калининградской области № 521 „Об определении экологической ценности видов (пород) зеленых насаждений и правил замены видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области“ — прим. „Нового Калининграда“) мы строго руководствуемся, когда утверждаем планы компенсационного озеленения и выдаем порубочный билет. Есть ива, а есть остролистный клен. Они относятся к разным породам по ценности. Именно так и была произведена компенсационная высадка, которая утверждена комитетом».

Отметим, что порубочный билет на вырубку 435 деревьев и 19 кустарников на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:000000:6137 и 39:15:000000:10016 был выдан 13 февраля и действует до 24 января 2025 года. Сносу подлежат дубы, клёны, липы, яблони и другие породы деревьев. Также будут уничтожены 2585 кв. метров газона. Сохранить планируют 1484 дерева, 201 кустарник и 49 погонных метров живой изгороди.