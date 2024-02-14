На Аллее Смелых разрешили вырубить 435 деревьев (фото)

На Аллее Смелых разрешили вырубить 435 деревьев (фото)
Фото: сайт администрации Калининграда
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

На Аллее Смелых разрешили вырубить 435 деревьев в рамках четвёртого этапа реконструкции улицы. Порубочный билет выдан МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Соответствующая информация размещена на сайте администрации Калининграда.

Порубочный билет выдан 13 февраля и действует до 24 января 2025 года. Документ даёт разрешение на вырубку 435 деревьев и 19 кустарников на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:000000:6137 и 39:15:000000:10016. Сносу подлежат дубы, клёны, липы, яблони и другие породы деревьев. Также будут уничтожены 2585 кв. метров газона. Сохранить планируют 1484 дерева, 201 кустарник и 49 погонных метров живой изгороди.

Согласно проекту компенсационного озеленения, посадить планируют 336 мелколистных лип «Гринспаер» 12-летнего возраста, 12 трёхлетних кустарников Барбариса Тунберга и пять саженцев трёхлетнего боярышника. Также подрядчик должен обустроить газон площадью 6529 кв. метров. Это в 2,5 раза больше площади уничтожаемого газона. Компенсационное озеленение должно быть выполнено на участках с кадастровыми номерами 39:15:000000:6137, 39:15:000000:6164 и 39:15:000000:19140. Компенсационная стоимость озеленения не взимается. Оно должно быть выполнено в благоприятный для посадки период года до окончания срока действия разрешения на строительство.

Четвёртый этап реконструкции затрагивает участок Аллеи Смелых в границах от ул. Карамзина до Товарного ручья, а также участок ул. Интернациональной до дома № 190 на Аллее Смелых. Согласно проекту компенсационного озеленения, вырубка запланирована для устройства ливнёвой канализации.

В декабре 2023 года стало известно о том, что реконструкция Аллеи Смелых подорожала примерно на 10% из-за необходимости заменить заложенный в проекте асфальтобетон на продукцию калининградского производителя. Реконструкция Аллеи Смелых — один из самых затянувшихся дорожных проектов Калининградской области. О необходимости ремонта улицы говорят уже более десяти лет. В августе 2023 года на торгах по реконструкции километрового участка дорожного полотна от ул. Карамзина до Большой Окружной победила компания «Балтдормостстрой», известная по реконструкции улиц Катина и Карташёва. Тогда стоимость работ оценивалась в 362,8 млн рублей.

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