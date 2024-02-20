«Почта России» начала отправлять посылки из Калининградской области морем

Из Калининградской области в «большую Россию» начали отправлять морем почту и посылки. Об этом в интервью «Балтик Плюс» рассказал директор регионального филиала АО «Почта России» Сергей Аронов.

Он уточнил, что морские перевозки почтовых отправлений проводятся пока в тестовом режиме. Сергей Аронов признал, что доставка по железной дороге гораздо быстрее, чем морское почтовое сообщение. «Мы увеличиваем количество вагонов, но бесконечно это делать не можем, поэтому в 2024 году протестируем различные виды отправки», — сказал он.

Также Аронов уточнил, что в 2023 году на одного жителя Калининградской области пришлось более 50 писем.