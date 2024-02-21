Облвласти: многодетным семьям компенсируют 50% стоимости обучения в колледже

Многодетные семьи Калининградской области могут получить 50-процентную компенсацию стоимости обучения ребенка или нескольких детей в возрасте до 21 года в учреждении среднего профессионального образования. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов.

Мера поддержки будет действовать до достижения ребенком 23 лет. Право на компенсацию имеет один из родителей, с которым заключен договор на оказание платных образовательных услуг.

«С учетом нового указа президента правительство сейчас работает над совершенствованием региональных мер соцподдержки многодетных семей для повышения их эффективности нормативно-правовая база корректируется, планируется отменить критерии нуждаемости. Все действующие социальные гарантии будут сохранены. Новая мера введена для дополнительной поддержки многодетных родителей. Они могут самостоятельно выбрать, как удобно получить компенсацию: после завершения ребенком каждого учебного года или после окончания всего обучения», – пояснила министр социальной политики Анжелика Майстер.

Компенсация назначается с 1 января 2024 года. За ней необходимо обратиться не позднее шести месяцев после окончания обучения ребенком. Назначает и перечисляет выплату Центр социальной поддержки населения, в одно из отделений которого и следует подавать заявление. Понадобятся договор на оказание услуг по обучению, заключенный с родителем, или его заверенная копия, документы, подтверждающие проживание в Калининградской области, а также оплату обучения. Дополнительная информация доступна на открытой линии регионального правительства: 8-800-201-39-00 (добавочный «3»).

Напомним, по данным минобра, в регионе действуют 17 профессиональных образовательных организаций (из них 4 негосударственных). Средний балл аттестата за 9 класс при поступлении на обучение на бюджетные места по программам среднего профессионального образования в Калининградской области по итогам 2023 года составил 3,9.

