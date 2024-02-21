СМИ сообщили о махинациях руководства ВОГ с недвижимостью в Калининграде

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Руководство Всероссийского общества глухих, о задержании которого стало известно во вторник, 20 февраля, подозревают в массовом хищении активов в нескольких регионах России, включая Калининградскую область. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на версию следствия, функционеры избавились от якобы непрофильных активов, а их сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. Нанесенный ущерб оценивается примерно в 211 млн рублей. Уточняется, что задержанным руководителям ВОГ вменяется продажа недвижимости не только в Калининградской области, но и в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске и Омске.

Председатель калининградского отделения «Всероссийского общества глухих» Екатерина Алимичева сообщила «Новому Калининграду», что не понимает, о продаже какой недвижимости идет речь.

«Я ничего не могу прокомментировать, потому что не располагаю информацией. Тех, кто относится к нашему региональному отделению, среди задержанных нет», — сообщила она. Алимичева добавила, что в последние годы никакая недвижимость обществом не продавалась. «Я тут руководитель четвертый год, и за мою бытность ничего не продавалось. Это все по поводу недвижимости, которая находится в Москве», — уточнила она.

Отметим, что о массовом задержании своих руководителей 20 февраля журналистам сообщило само ВОГ, являющееся одной из старейших общественных организаций в стране. В обществе глухих добавили, что вопросы у следственного департамента МВД есть в том числе к президенту ВОГ Станиславу Иванову, первому вице-президенту Евгению Безрукову, вице-президенту и председателю Татарского отделения Венере Гаулстон, помощнику президента и председателю Новосибирского отделения ВОГ Михаилу Брагину, бывшему вице-президенту ВОГ Вадиму Иванченко, а также к нескольким бывшим руководителям отделов и сотрудников аппарата этой организации.

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