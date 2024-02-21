Горвласти не отказались от планов по демонтажу брусчатки на Галицкого

Горвласти не отказались от планов по демонтажу брусчатки на Галицкого
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сохранение брусчатки в Калининграде

Калининградские власти не отказались от планов по демонтажу брусчатки на улице Галицкого. Об этом сотрудники пресс-службы мэрии сообщили, отвечая на вопрос одного из жителей в официальном телеграм-канале горадминистрации.

«Проезжая часть и тротуары на улице Генерала Галицкого в неудовлетворительном состоянии, поэтому улицу включили в план капитального ремонта, — пояснили в мэрии. — В 2024 году проектировщики должны подготовить документацию, включая коммуникации, проезжую часть и тротуары, демонтаж мостовой и путей. После решения вопроса финансирования, будут известны сроки самих работ».

О дате начала работ в пресс-службе пообещали проинформировать отдельно.

Отметим, что впервые о планах снять брусчатку на Галицкого глава городской администрации Елена Дятлова сообщила 17 октября 2023 года. По ее словам, брусчатое покрытие на этой территории «осталось фрагментарно».

«Я искренне считаю, что там, где идет интенсивный трафик, где дома близко расположены к проезжей части, там, где она уже осталась фрагментарно, ее нужно демонтировать и делать улицу, удобную для прохода, проезда и так далее», — пояснила сити-менеджер.

Ровно через месяц губернатор Антон Алиханов потребовал оставить брусчатку в покое и переключиться на другие городские проблемы.

«У нас куча задач, которые гораздо более серьёзные, чем улица Галицкого, по которой никто не ездит, — заявил тогда Алиханов. — С точки зрения нагрузки автомобильной — это просто смех. И там нормальная брусчатка. Единственное, что нужно сделать — привести в порядок тротуары, сделать освещение и нормальный забор у нашей экологической станции».

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