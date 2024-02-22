Власти: дорога на Бальгу не ремонтируется из-за неактуальной ПСД

Разбитая дорога от Мамоновского шоссе до замка Бальга не ремонтируется, так как муниципальные власти не спешат внести правки в проектно-сметную документацию. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. В пресс-службе подтвердили, что ранее администрация Багратионовского муниципального округа направляла в адрес министерства развития инфраструктуры проектно-сметную документацию для участия в конкурсных отборах на предоставление субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт дорог местного значения.



«Заявка на капремонт дороги местного значения „ст. Знаменка-Новая — п. Веселое“ на конкурсе не победила из-за того, что набрала недостаточное количество баллов, — рассказал в ответе на запрос начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков. — Администрации необходимо обратиться в министерство за разъяснением результатов, так как раньше это не было сделано, поправить документацию и снова принять участие в следующем конкурсном отборе».

В начале мая 2023 года власти Багратионовского района уже заявляли, что у них нет средств на ремонт дороги к замку Бальга и рассказали, что ПСД на капитальный ремонт дороги, «предусматривающий устройство новой конструкции дорожного полотна из щебня», была разработана еще в 2019 году. Муниципальные власти также уверяли, что собирались повторно отправить документы.

Кроме того, один из арендаторов замка Бальга, архитектор Артур Сарниц (в октябре 2021 года он оформил аренду на 49 лет вместе со своим бизнес-партнером Валерием Щербатых), сообщал «Новому Калининграду», что дорогу к замку предпринимателям вероятнее всего придется ремонтировать самостоятельно.

«Дорога — это региональное и муниципальное окно ответственности, — пояснял Сарниц. — Мы работаем с администрацией Багратионовского района, но они говорят, что денег на это нет. Дорогу осилит идущий, будем что-то самостоятельно делать. Будем надеяться, что эти сто миллионов, которые вся эта дорога стоит, найдутся».