Власти: дорога на Балтийск станет частью Приморского кольца

Власти: дорога на Балтийск станет частью Приморского кольца
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Приморское кольцо до Балтийска

Дорога от Калининграда до Балтийска станет частью Приморского кольца. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на министерство развития инфраструктуры.

«В министерстве пояснили, что дорога, о которой сообщалось в соцсетях, это 3 и 6 очереди Приморского кольца, — рассказал в ответе на запрос начальник пресс-службы Дмитрий Лысков. — 3-я очередь Приморского кольца идет от транспортной развязки в районе поселка им. А.Космодемьянского через Светлый до поселка Ижевское (17,7 км). Основной ход дороги будет шестиполосным, подъезд к Светлому — четырехполосным. 6-я очередь Приморского кольца пройдет от поселка Ижевское до Круглово с подъездом к Балтийску (29,8 км), и она будет четырехполосной, в том числе и подъезд к городу».

Лысков добавил, что строительству потребуется федеральная поддержка, так как стоимость строительства двух очередей — около 100 млрд рублей.

«Мы направили в Росавтодор письмо, что проект по 6 очереди готов, прошел экспертизу и попросили принять проект в федеральную собственность. Так же поступим и с проектом по 3 очереди, когда он получит положительное заключение госэкспертизы», — добавил он.

Впервые о расширении дороги на Балтийск до шести полос представители министерства развития инфраструктуры сообщили 15 февраля.

Сейчас в Калининградской области строится участок Приморского кольца от Светлогорска до автомобильной дороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного и съезды с Приморского кольца на Янтарный и Донское. Участок от Светлогорска к Янтарному должен быть готов до ноября 2026 года, съезды — к сентябрю 2027 года.

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