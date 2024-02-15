Трассу Калининград — Балтийск собираются расширить до шести полос

Дорогу в Балтийск намерены расширить до шести полос. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщили представители министерства развития инфраструктуры в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».



Сообщение о расширении дороги появилось после того, как один из жителей попросил убрать деревья вдоль дороги, а другой заявил, что «идущие караваном фуры почти невозможно обогнать» из-за сплошной разметки.

«Да, согласны, что дорогу на Балтийск надо расширять, — сообщили в министерстве. — Уже сделали проект строительства шестиполосной трассы. Так как это потребует значительных затрат, направили в Росавтодор для принятия решения о финансировании этого строительства».

Другие подробности в мининфраструктуры пообещали сообщить позднее.

Ранее власти сообщали о выделении 1,7 млрд рублей в рамках двух контрактов на содержание 360 автомобильных дорог в регионе (их протяженность примерно 3,8 тысячи километров). Оба контракта с будут действовать до 24 октября 2025 года.