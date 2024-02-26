Продажи китайских авто с пробегом выросли в Калининградской области на 40%

Продажи китайских автомобилей с пробегом выросли в Калининградской области на 40%. Средняя цена такой машины в регионе составляет 1,2 млн рублей. Динамику продаж в 2023 году по сравнению с 2022 проанализировали эксперты «Авито Авто».



Согласно данным платформы, самые популярные бренды китайских авто в регионе в порядке убывания доли продаж: Geely (34%), Chery (26%), LIFAN (13%), Haval (9%) и FAW (8%).

Рейтинг самых продаваемых моделей возглавляет Geely Atlas с долей продаж от всех китайских авто с пробегом — 11%. Средняя цена модели — 2 млн рублей. Вторую строчку заняла Chery Tiggo (T11) (8%) со средней ценой 420 тыс. рублей. На третьем месте — Geely Emgrand X7 (7%), средняя цена которой составляет 1,6 млн рублей, на четвертом — Geely Coolray (6%) со средней ценой 2,3 млн рублей. Пятое место в рейтинге занимает LIFAN X60 (5%), средняя цена — 600 тыс. рублей.

В целом по стране доля продаж китайских авто с пробегом составила в 2023 году 3,2%. В 2022 году показатель был на уровне 2%.

В январе 2024 года подержанные автомобили в Калининградской области подорожали в среднем на 17%.