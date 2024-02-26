Власти обещают, что авиасубсидии для всех калининградцев заработают с 1 мая

Власти обещают, что авиасубсидии для всех калининградцев заработают с 1 мая
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С 1 мая планируется распространить авиасубсидии на всех жителей Калининградской области. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Решение о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению готово, — пояснил Лысков. — Его планируется загрузить в электронный бюджет. Далее „Росавиация“ проведёт отбор авиаперевозчиков, которые готовы перевозить по субсидированным тарифам пассажиров из/в Калининград. Ориентировочно с 1 мая эта льгота начнет действовать».

В пресс-службе правительства уточнили, что с 1 мая субсидированные авиабелиты могут приобрести граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в Калининградской области, а также студенты-очники, которые учатся в высших учебных заведениях, расположенных в Калининградской области (ранее субсидированные авиабилеты могли приобрести только представители молодёжи до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды, лица их сопровождающие и многодетные семьи).

Города, на которые распространяются авиасубсидии из Калининграда и в обратном направлении: Архангельск, Екатеринбург, Жуковский, Калуга, Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Сочи.

Идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для всех жителей Калининградской области 25 января во время визита в Калининград поддержал президент Владимир Путин.

В октябре прошлого года вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов сообщал, что власти региона попросили федеральный центр распространить льготные авиаперевозки на калининградском направлении на всех жителей области. Чиновник указывал, что параметры субсидирования на 2024 год тогда были неизвестны.

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