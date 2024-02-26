Власти обещают, что авиасубсидии для всех калининградцев заработают с 1 мая

С 1 мая планируется распространить авиасубсидии на всех жителей Калининградской области. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.



«Решение о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению готово, — пояснил Лысков. — Его планируется загрузить в электронный бюджет. Далее „Росавиация“ проведёт отбор авиаперевозчиков, которые готовы перевозить по субсидированным тарифам пассажиров из/в Калининград. Ориентировочно с 1 мая эта льгота начнет действовать».

В пресс-службе правительства уточнили, что с 1 мая субсидированные авиабелиты могут приобрести граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в Калининградской области, а также студенты-очники, которые учатся в высших учебных заведениях, расположенных в Калининградской области (ранее субсидированные авиабилеты могли приобрести только представители молодёжи до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды, лица их сопровождающие и многодетные семьи).

Города, на которые распространяются авиасубсидии из Калининграда и в обратном направлении: Архангельск, Екатеринбург, Жуковский, Калуга, Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Сочи.

Идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для всех жителей Калининградской области 25 января во время визита в Калининград поддержал президент Владимир Путин.