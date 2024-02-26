Минздрав: редкие типы опухолей будут лечить только за пределами региона

Пациентов с редкими типами опухолей будут направлять в федеральные центры и после открытия онкоцентра в Калининграде, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Александра Кравченко.

«С точки зрения технологий в онкоцентре есть все и по лучевой терапии, и по диагностике: это именно та история, ради которой все и затевалось. В том числе у нас есть то, что имеется не во всех федеральных центрах», — заявил глава ведомства во время рабочего выезда на объект.

По его словам, калининградский онкоцентр задумывался идентичным Национальному медицинскому исследовательскому центру им. Петрова в Санкт-Петербурге с точки зрения лучевой терапии. «Это позволяет нам пользоваться их консультациями, и если требуется начать лечение здесь, а продолжить у них или наоборот, то сейчас никаких барьеров для этого нет», — считает Кравченко.

При этом он отметил, что есть редкие опухоли, которые лечатся только в федеральных центрах, аккумулирующих таких пациентов по всей стране. «Там хирурги делают это каждый день, что позволяет обеспечить высокий уровень хирургического пособия. То есть такие пациенты так и будут продолжать ездить в федеральные центры — это правильно, это работает именно в защиту интересов самого пациента», — заявил министр.

Строительство объекта началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили. Сейчас открыть онкоцентр областные власти обещают в апреле. Госкорпорация «Росатом» 22 января выдала документы о вводе объекта в эксплуатацию. Цена контракта составляет 4,6 млрд рублей.