В Госдуме назвали причину массового сбоя в Telegram во вторник

Проблемы с доступом россиян к Telegram и ряду других интернет-ресурсов возникли из-за проверки и перенастройки сетевых шлюзов и фильтров Роскомнадзора. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «ФедералПресс».

«В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — сказал депутат.

Как поясняет информагентство, оборудование ТСПУ устанавливается на сетях операторов и используется для внереестровых блокировок по закону «о суверенном рунете».

Напомним, в первой половине дня 27 февраля у пользователей Telegram в России и некоторых других странах возникли проблемы с доступом к мессенджеру. Также в зависимости от устройства и оператора отмечались сбои в WhatsApp и YouTube на стационарных компьютерах и других ресурсах с мобильных устройств.