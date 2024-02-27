В Госдуме назвали причину массового сбоя в Telegram во вторник

Все новости по теме: Интернет

Проблемы с доступом россиян к Telegram и ряду других интернет-ресурсов возникли из-за проверки и перенастройки сетевых шлюзов и фильтров Роскомнадзора. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «ФедералПресс».

«В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — сказал депутат.

Как поясняет информагентство, оборудование ТСПУ устанавливается на сетях операторов и используется для внереестровых блокировок по закону «о суверенном рунете».

Напомним, в первой половине дня 27 февраля у пользователей Telegram в России и некоторых других странах возникли проблемы с доступом к мессенджеру. Также в зависимости от устройства и оператора отмечались сбои в WhatsApp и YouTube на стационарных компьютерах и других ресурсах с мобильных устройств.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter