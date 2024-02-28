В Калининграде возбуждено дело против туристов, осквернивших Вечный огонь (видео)

В Калининграде после сообщений СМИ об осквернении Вечного огня у памятника 1200 гвардейцам возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, дело в отношении 38-летнего жителя Свердловской области и 37-летней жительницы Ижевска возбудили по статье о надругательстве над надмогильным сооружением (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ).



«По версии следствия, в ночь на 27 февраля текущего года подозреваемые, находясь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, устроили пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами, — уточняет пресс-служба ведомства. — Указанные действия фигурантов зафиксировали камеры видеонаблюдения „Безопасный город“, их личности оперативно установлены сотрудниками регионального управления Росгвардии и полиции».

На текущий момент следователи устанавливают детали обстоятельств произошедшего.