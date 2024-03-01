В ФСО прокомментировали ограничения вокруг госрезиденции в Пионерском

В ФСО прокомментировали ограничения вокруг госрезиденции в Пионерском
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Федеральной службе охраны РФ прокомментировали установление масштабной охранной зоны вокруг государственной резиденции в Пионерском. В ответ на запрос «Нового Калининграда» в ведомстве указали, что ФСО уполномочена принимать соответствующие решения.

«Согласно пункту 9 статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации зоны охраняемых объектов относятся к зонам с особыми условиями использования территории», — отметили в отделе по связям с прессой и общественностью. В ведомстве добавили, что контроль за соблюдением установленных ограничений ведется в пределах полномочий, предусмотренных Положением о Федеральной службе охраны РФ. Планируется ли усилить наблюдение и охрану в районе госрезиденции в связи с установлением охранной зоны, в ФСО не уточнили, сославшись на закон о гостайне.

В феврале областное министерство градостроительной политики утвердило приказ, которым вокруг резиденции в Пионерском устанавливается охранная зона площадью 466,7 га. Документом вносятся изменения в Правила землепользования и застройки Пионерского округа, предусмотренные приказом Федеральной службы охраны РФ от 13 июня 2023 года № 63.

В этом приказе определены земельные участки, на которых объекты должны быть не выше 5, 7, 9, 13, 14, 24 и 33 метров от уровня земли. Вводятся и другие ограничения. Так, в охранной зоне запрещено строить вертодромы и аэродромы, устраивать свалки и кладбища, запускать беспилотники, шары-зонды и аэростаты, устраивать тиры, страйкбольные клубы и стрельбища, эксплуатировать химические и взрывопожароопасных объекты, а также открывать аэроклубы и проводить массовые мероприятия.

«Новый Калининград» направил запрос в областное правительство с просьбой уточнить, есть ли в установленной охранной зоне здания, высота которых превышает введенные ограничения, и предусмотрено ли приведение таких объектов в соответствие с требованиями. В пресс-службе не смогли предоставить ответ в семидневный срок, установленный законом о СМИ, пояснив, что «для сбора и обработки информации может потребоваться дополнительное время».

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