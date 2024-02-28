Подрядчику поликлиники на ул. Расковой выставили неустойку за нарушение сроков

Подрядчику поликлиники на ул. Расковой выставили неустойку за нарушение сроков
Эскиз поликлиники, запланированной на месте прежнего здания
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Подрядчику, который занимается возведением новой поликлиники на месте прежнего здания по улице Марины Расковой в Калининграде, выставили неустойку за нарушение сроков выполнения работ. Соответствующая претензия опубликована на портале госзакупок.

Компании «Мириам», с которой у областных властей неоднократно возникали сложности на других объектах, насчитали 1,7 млн рублей пени. В этой сумме учтены 123 дня просрочки обязательств, которые должны были быть исполнены в сентябре-декабре 2023 года. У подрядчика приняты работы на общую сумму 18,2 млн рублей. При этом цена контракта составляет 299,9 млн. Губернатор Антон Алиханов, комментируя темпы выполнения работ на своей странице в соцсети «ВКонтакте», написал: «Поликлинику подрядчик обязан сдать к концу этого года».

«Мириам» завершила в ноябре подготовительные работы для «реконструкции» поликлиники. Подрядчик снес старое здание, вырубил зеленые насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации.

Губернатор Антон Алиханов, комментируя снос объекта, заявил, что проект «реконструкции» был публичным. «Здание аварийное, его разбирают и строят на старых фундаментах», — пояснил он.

Строение на улице Марины Расковой, возведенное в 1930-х годах, пустовало с 2020 года. За это время под давлением горожан власти несколько раз радикально меняли свое мнение относительно будущего здания. Изначально его планировали снести и построить на этом месте шестиэтажный дом, но позже решили провести реконструкцию и сохранить за строением функцию поликлиники. Проект прошел госэкспертизу в январе 2023 года, эскизы тогда продемонстрировал губернатор Антон Алиханов. «Мы постарались воспроизвести архитектурные формы старого здания, но, по сути, это будет новое строительство», — заявил глава региона.

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