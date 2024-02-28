Подрядчику поликлиники на ул. Расковой выставили неустойку за нарушение сроков

Подрядчику, который занимается возведением новой поликлиники на месте прежнего здания по улице Марины Расковой в Калининграде, выставили неустойку за нарушение сроков выполнения работ. Соответствующая претензия опубликована на портале госзакупок.



Компании «Мириам», с которой у областных властей неоднократно возникали сложности на других объектах, насчитали 1,7 млн рублей пени. В этой сумме учтены 123 дня просрочки обязательств, которые должны были быть исполнены в сентябре-декабре 2023 года. У подрядчика приняты работы на общую сумму 18,2 млн рублей. При этом цена контракта составляет 299,9 млн. Губернатор Антон Алиханов, комментируя темпы выполнения работ на своей странице в соцсети «ВКонтакте», написал: «Поликлинику подрядчик обязан сдать к концу этого года».

«Мириам» завершила в ноябре подготовительные работы для «реконструкции» поликлиники. Подрядчик снес старое здание, вырубил зеленые насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации.

Губернатор Антон Алиханов, комментируя снос объекта, заявил, что проект «реконструкции» был публичным. «Здание аварийное, его разбирают и строят на старых фундаментах», — пояснил он.