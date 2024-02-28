На проект ландшафтно-спортивного парка «Балтика» выделили 18,8 млн рублей

Иллюстрации из проектной документации

Областные власти ищут подрядчика, который разработает проект приспособления стадиона «Балтика» под ландшафтно-спортивный парк. Речь идёт в частности о реконструкции южной трибуны стадиона и башни. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Начальная стоимость контракта — 18,8 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 марта. Определить победителя аукциона должны 12 марта.

Подрядчику предстоит разработать проект «Приспособления объекта культурного наследия регионального значения „Открытый стадион им. Вальтера Симона — стадион „Балтика“, 1892 год“ под современное использование под ландшафтно-спортивный парк». Речь идёт о благоустройстве второй очереди территории (1-5 этап).

Площадь объекта реконструкции — 84839 кв. метров. Её стоимость оценивается в 262,3 млн рублей. Разработчику проекта необходимо рассмотреть возможность размещения в южной трибуне стадиона раздевалок с душевыми, классов для занятий, актового зала, лифта, смотровой площадки, спортивного и тренажёрного залов, кухни, столовой, комментаторской, зала для пресс-конференций и т.д. В административном здании планируют обустроить приёмную, рабочие кабинеты, архив и телестудию.

Ранее власти неоднократно сообщали о планах создать на территории стадиона спортивный парк. Губернатор Антон Алиханов заявлял, что капитальное строительство в этом месте невозможно. «Южная трибуна стадиона „Балтика“ является ОКН (объектом культурного наследия, — прим. „Нового Калининграда“), чья охранная зона полностью накрывает всю территорию „Балтики“, капитальное строительство там запрещено», — отмечал губернатор.

Как сообщал руководитель службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, работы будут проводиться в пять этапов. Южная трибуна и башня должны быть обновлены в 2025 году.