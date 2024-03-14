Проект приспособления стадиона «Балтика» под парк отдают «Другой архитектуре»

Иллюстрация из проектной документации
Иллюстрация из проектной документации
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Власти заключают контракт на проектирование второй очереди благоустройства стадиона «Балтика», где хотят создать спортивно-ландшафтный парк. Единственным участником торгов стала компания «Другая архитектура», она автоматически признана их победителем, следует из информации на портале госзакупок.

«Другая архитектура» взялась исполнить контракт за максимальную сумму — 18 млн 787 тыс. рублей, поэтому ее снижения в ходе тендера не произошло.

Подрядчику предстоит разработать проект «Приспособления объекта культурного наследия регионального значения „Открытый стадион им. Вальтера Симона — стадион „Балтика“, 1892 год“ под современное использование под ландшафтно-спортивный парк». Речь идёт о благоустройстве второй очереди территории (1-5 этап) — в частности, о реконструкции южной трибуны стадиона и башни.

Площадь объекта реконструкции — 84839 кв. метров. Её стоимость в целом оценивается в 262,3 млн рублей. Разработчику проекта необходимо предусмотреть размещение в южной трибуне стадиона раздевалок с душевыми, классов для занятий, актового зала, лифта, смотровой площадки, спортивного и тренажёрного залов, кухни, столовой, комментаторской, зала для пресс-конференций и т.д. В административном здании планируют обустроить приёмную, рабочие кабинеты, архив и телестудию.

Ранее власти неоднократно сообщали о планах создать на территории стадиона спортивный парк. Губернатор Антон Алиханов заявлял, что капитальное строительство в этом месте невозможно. «Южная трибуна стадиона „Балтика“ является ОКН (объектом культурного наследия, — прим. „Нового Калининграда“), чья охранная зона полностью накрывает всю территорию „Балтики“, капитальное строительство там запрещено», — отмечал губернатор.

«Другая архитектура» также занимается концепцией создания тематического ландшафтного парка отдыха на территории двух участков около демонтируемого Дома Советов, она же разрабатывала проект благоустройства территории у входа на стадион «Балтика».

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