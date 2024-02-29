В Калининграде объявили новый конкурс на ремонт «последнего дома Штайндамма»

В Калининграде объявили новый конкурс на ремонт «последнего дома Штайндамма»
Фото предоставлено Фондом капитального ремонта Калининградской области
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Фонд капремонта ищет подрядчика который займется ремонтом в доме № 22 на улице Житомирской, более известном, как «последний дом Штайндамма» . Торги опубликованы на портале госзакупок.

Подрядчику нужно будет разработать проектную документацию на капитальный ремонт крыши и фундамента, а также осуществить сам капремонт крыши, фундамента, фасада и подвала. На разработку проекта отводится 105 дней, на капремонт — от 30 дней (подвал) до 90 дней (фундамент). Капремонт крыши должен занять два месяца, фасада — 85 дней. Максимальная цена контракта — 19,7 млн рублей, торги проводятся до 5 марта.

Капремонт здания начался в феврале 2022 года, тогда стоимость работ оценивалась в 15,7 млн рублей. Изначально планировалось, что объект будет сдан к 1 декабря 2022 года, но потом сроки сдачи неоднократно переносились. В качестве причины назывались работы по усилению фундаментов, дополнительные обследования грунтов, несущая способность которых вызывала вопросы, а также различные согласования.

Пятиэтажное здание с мансардой по Житомирской, 22 — единственное, сохранившееся с довоенных времен в этой части города. По данным сайта «Пруссия 39», ориентировочное время его постройки — 1910 год.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter