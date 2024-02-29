В Калининграде объявили новый конкурс на ремонт «последнего дома Штайндамма»

Фонд капремонта ищет подрядчика который займется ремонтом в доме № 22 на улице Житомирской, более известном, как «последний дом Штайндамма» . Торги опубликованы на портале госзакупок.

Подрядчику нужно будет разработать проектную документацию на капитальный ремонт крыши и фундамента, а также осуществить сам капремонт крыши, фундамента, фасада и подвала. На разработку проекта отводится 105 дней, на капремонт — от 30 дней (подвал) до 90 дней (фундамент). Капремонт крыши должен занять два месяца, фасада — 85 дней. Максимальная цена контракта — 19,7 млн рублей, торги проводятся до 5 марта.

Капремонт здания начался в феврале 2022 года , тогда стоимость работ оценивалась в 15,7 млн рублей. Изначально планировалось, что объект будет сдан к 1 декабря 2022 года, но потом сроки сдачи неоднократно переносились . В качестве причины назывались работы по усилению фундаментов, дополнительные обследования грунтов, несущая способность которых вызывала вопросы, а также различные согласования.

Пятиэтажное здание с мансардой по Житомирской, 22 — единственное, сохранившееся с довоенных времен в этой части города. По данным сайта «Пруссия 39», ориентировочное время его постройки — 1910 год.