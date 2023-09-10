В Фонде капремонта объяснили, почему ремонт «последнего дома Штайндамма» перенесли на 2024 год

Восстановительные работы в доме № 22 на улице Житомирской, более известном, как последний дом Штайндамма (кенигсбергское название улицы — прим. «Нового Калининграда»), переносят на 2024 год. О причинах переноса «Новому Калининграду» рассказал руководитель Фонда капремонта Олег Туркин.



«Согласование заняло время в части переустройства кровли и приведения к историческому виду, — пояснил Туркин. — Затем мы получили допуск по внутренние помещения и подвалы. Внутренние помещения полностью перестроены собственниками в разные годы, в том числе с изменением и демонтажом несущих конструкций. Нарушение дренажей и другие изменения гидрологии потребовали выполнить работы по усилению фундаментов».

Туркин добавил, что несущая способность грунтов вызвала у экспертов множество вопросов, из-за чего потребовались «дополнительные изыскания и обследования».

«Сейчас ведем дополнительное проектирование, — продолжил чиновник. — По завершению проектных работ продолжим строительно-монтажные, уже в 2024 году, с башенкой и декоративными элементами на фасаде. Мы в первую очередь должны обеспечить конструктивную надежность объекта».