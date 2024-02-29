Конкурсы на ремонт спусков к морю в Светлогорске опять не удались

Конкурсы на ремонт спусков к морю в Светлогорске опять не удались
Фото из конкурсной документации
Все новости по теме: Госзакупки

«Балтберегозащита» опять не смогла найти подрядчика для ремонта двух лестничных спусков к морю. На них хотели потратить около 20 млн рублей, информация об этом опубликована на портале госзакупок.

На капитальный ремонт спуска с ул. Верещагина (район бывшей гостиницы «Русь») власти готовы были потратить 12 млн рублей. Спуск состоит из 14 маршей, разделенных площадками, общая его длина — 132 метра. Стоимость ремонта спуска с ул. Московской у санатория «Янтарный берег» оценивалась в 7,7 млн рублей. Лестница состоит из 17 маршей, разделенных площадками.

В документации указано, что оба спуска были введены в эксплуатацию в 2011 году. Предполагались ремонт и восстановление поверхностей лестничных площадок и ступеней маршей, очистка металлических поверхностей элементов лестниц от ржавчины и последующая защита их от коррозии, замена металлической ограды.

Согласно порталу госзакупок, на торги по спуску у «Янтарного берега» не поступило ни одной заявки. После этого тендер на ремонт лестницы у бывшей «Руси» отменил сам заказчик — «Балтберегозащита».

Это была вторая попытка отремонтировать спуски к морю. В сентябре 2022 года администрация Светлогорска объявила конкурс на ремонт спуска на ул. Верещагина за 11,1 млн руб., но не смогла найти подрядчика. Ремонт спуска на Московской тогда оценивали в 7 млн рублей, но не состоялся и этот конкурс.

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