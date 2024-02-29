Путин продлил программу материнского капитала

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала «как минимум до 2030 года». Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.



В настоящее время 630 тыс. рублей государство выдаёт при рождении первенца, ещё 200 тыс. — при появлении второго ребёнка.

Материнский капитал проиндексировали 1 февраля 2024 года. Повышение составило 7,4%. Его размер был определён на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года.