Программу материнского капитала предложили сделать бессрочной

Программу материнского капитала в России предложили сделать бессрочной. Соответствующий проект закона внесли в Госдуму РФ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента 1 марта 2024 года.



Авторы инициативы — депутаты Госдумы Нина Останина, Ярослав Нилов, Николай Коломейцев и Яна Лантратова. Изменения предлагается внести в статью 13 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«В настоящее время Федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года. Таким образом, в случае рождения ребенка после 31 декабря 2026 года, предположительно, право на материнский (семейный) капитал возникать не будет», — говорится в пояснительной записке к проекту закона. По мнению его авторов, с учётом многолетнего снижения численности населения страны, действие программы маткапитала недопустимо ограничивать какими-либо сроками.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, предложенные изменения в закон потребуют порядка 560 млрд рублей в год из федерального бюджета без учёта инфляции и ежегодного увеличения размера выплат. Изменения в закон предлагают внести с 1 января 2025 года.

Продлить программу материнского капитала «минимум до 2030 года» предложил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

В настоящее время размер выплаты равен 630 тыс. рублей при рождении первенца. Ещё 200 тыс. рублей государство выделяет при появлении в семье второго ребёнка. Материнский капитал проиндексировали 1 февраля 2024 года. Повышение составило 7,4%. Его размер был определён на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года.