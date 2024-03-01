Программу материнского капитала предложили сделать бессрочной

Все новости по теме: Социальные проблемы

Программу материнского капитала в России предложили сделать бессрочной. Соответствующий проект закона внесли в Госдуму РФ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента 1 марта 2024 года.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы Нина Останина, Ярослав Нилов, Николай Коломейцев и Яна Лантратова. Изменения предлагается внести в статью 13 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«В настоящее время Федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года. Таким образом, в случае рождения ребенка после 31 декабря 2026 года, предположительно, право на материнский (семейный) капитал возникать не будет», — говорится в пояснительной записке к проекту закона. По мнению его авторов, с учётом многолетнего снижения численности населения страны, действие программы маткапитала недопустимо ограничивать какими-либо сроками.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, предложенные изменения в закон потребуют порядка 560 млрд рублей в год из федерального бюджета без учёта инфляции и ежегодного увеличения размера выплат. Изменения в закон предлагают внести с 1 января 2025 года.

Продлить программу материнского капитала «минимум до 2030 года» предложил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

В настоящее время размер выплаты равен 630 тыс. рублей при рождении первенца. Ещё 200 тыс. рублей государство выделяет при появлении в семье второго ребёнка. Материнский капитал проиндексировали 1 февраля 2024 года. Повышение составило 7,4%. Его размер был определён на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter