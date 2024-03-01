МВД Литвы: выход из калининградских поездов возможен в исключительных случаях

Выход из поездов калининградского направления, следующих транзитом через территорию Литвы, а также посадка на них будут разрешены на территории республики только в исключительных случаях. Об этом заявил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас, пишет ТАСС.



«Выход и посадка запрещаются, кроме исключительных случаев, решение по которым будет приниматься пограничной охраной», — пояснил он. Такими случаями, по словам начальника, могут признаваться определенные гуманитарные обстоятельства и посредничество литовских официальных инстанций, например МИДа.

Любаевас предупредил, что жители Литвы и других стран ЕС должны позаботиться о своевременном возвращении из Калининградской области. «На это есть две недели. Затем пропуск прекратится», — сказал он.

Как сообщалось ранее, комиссия по национальной безопасности Литвы предложила дополнительно ограничить посадку и высадку пассажиров транзитных поездов на калининградском направлении. Решение о введении такой меры было принято в связи с тем, что на железнодорожных пунктах «Кена» и «Кибартай» высаживаются люди с визами и ВНЖ стран Евросоюза для передвижения по территории ЕС. Ограничение объяснили интересами национальной безопасности, борьбой с контрабандой и нарушением режима санкций.