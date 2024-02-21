Литва запрещает высадку пассажиров с транзитных поездов в Калининград

Продолжение: Иванова: закрытие Литвой пунктов пропуска отразится на транзите в Калининград
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Литва приняла решение запретить высадку пассажиров с транзитных поездов в Калининград. Речь о железнодорожных пунктах «Кена» и «Кибартай». Об этом пишет «Интерфакс» в среду, 21 февраля.

Решение принято в связи с тем, что на этих пропускных пунктах в Литве высаживаются люди, следующие транзитными поездами в Калининградскую область и обладающие визами стран Евросоюза. Ранее Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в Кене высаживаются или садятся на поезда порядка 13 тыс. человек в год.

Комиссия по национальной безопасности Литвы предложила дополнительно ограничить посадку и высадку пассажиров транзитных поездов на калининградском направлении в начале февраля. Остановка российских транзитных поездов в Литве считается технической, посадка и высадка пассажиров на ней запрещена. На практике, как отмечает издание «Деловой Петербург», удержать людей не представляется возможным, «чем и пользуются пассажиры, имеющие вид на жительство в ЕС».

Также правительство Литвы с 1 марта закрывает пункты пропуска на границе с Белоруссией «Лаворишкес» (Котловка на белорусской стороне) и «Райгардас» (Привалка). В августе были закрыты погранпереходы «Шумскас» и «Тверячюс» (Лоша и Видзы на белорусской стороне соответственно). Продолжат работать два пункта пропуска — «Мядининкай» (Каменный Лог) и «Шальчининкай» (Бенякони).

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