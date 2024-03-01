В России ограничили доступ к сайтам с методами обхода блокировок

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С 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию сервисов по обходу блокировок, в том числе VPN. Соответствующий закон был принят летом 2023 года. Роскомнадзор должен блокировать инструкции и ссылки на загрузку программ для обхода блокировок, а также сообщения, которые описывают достоинства таких сервисов и убеждают ими пользоваться, пишет «Коммерсант».

Некоторые сайты в феврале начали удалять информацию о таких сервисах и внедрять автоматизированные системы и новые правила модерации контента.

Ранее Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов с информацией о способах получения доступа к запрещенным в России ресурсам.

С 2021 года автоматизированная система обеспечения безопасности российского сегмента сети интернета помогла заблокировать 167 VPN-сервисов и 84 приложения.

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