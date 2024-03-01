Янтарный комбинат хочет обновить рекорд по добыче янтаря в Приморском карьере

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Янтарный комбинат намерен установить рекорд по добыче янтаря в Приморском карьере. В 2024 году из месторождения планируется извлечь 600 тонн камня.

«Этот показатель станет самым высоким в истории крупнейшего в мире месторождения янтаря и в 12 раз превысит объем добычи на старте разработки карьера», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники предприятия пояснили, что в 2023 году комбинат добыл 630 тонн янтаря, однако промысел вели на двух карьерах. «Достижение объема в 600 тонн позволит нам побить собственный рекорд, увеличив добычу янтаря на Приморском карьере более чем вдвое с 2013 года, когда Калининградский комбинат вошел в состав „Ростеха“, — цитирует пресс-служба генерального директора Янтарного комбината Михаила Зацепина. — Этих показателей мы планируем достичь уже к октябрю-ноябрю. В прошлом году подобный уровень (630 тонн) мы смогли достичь при освоении сразу двух месторождений — Приморского и Пальмникенского, теперь же будем разрабатывать только один карьер, участок площадью в 6 гектаров».

Янтарный комбинат разрабатывает Приморское месторождение с 1976 года. В 1977 году карьер давал около 47 тонн камня, в 2013 — 273 тонны. Максимально на этой территории удавалось извлечь только 575 тонн янтаря — в 2021 году.

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