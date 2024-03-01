В работе станции перегрузки отходов в Калининграде нашли массу нарушений (фото)

В работе станции накопления и перегрузки твердых коммунальных отходов, расположенной в Калининграде по адресу ул. Правая набережная, 32 и принадлежащей компании «Блеск-Профи», экологами после нескольких жалоб местных жителей обнаружены многочисленные нарушения. По фактам нарушения природоохранного законодательства организация «Зеленый Фронт» обратилась в природоохранную прокуратуру, которая подтвердила ее доводы.



В ходе проверки экологи установили, что у компании «Блеск-Профи» отсутствуют содержащиеся в лицензии транспортные средства для транспортирования отходов (за исключением отходов, относящихся к ТКО). На земельном участке (как на бетонном основании, так и на открытом грунте) расположено значительное количество мусора, при этом площадка не оборудована навесом, и отходы складируются навалом и не укрыты брезентом.

«При осмотре территории площадки зафиксированы живые грызуны и следы их пребывания (норы). Согласно договору между „Блеск-Профи“ и „КалининградДезЦентр“ предусмотрено проведение ежемесячных дератизаций площадки, однако компанией было представлено только два акта о выполненных работах (8 августа 2023 года и 1 февраля 2024 года), — добавляют экологи. — Отсутствуют и документы, подтверждающие проведение ежемесячной оценки заселенности и численности грызунов».

Прокуратура также подтвердила доводы экологов о нарушении компанией земельного законодательства, в связи с использованием для целей обращения с отходами земельного участка, вид разрешенного использования которого не предполагает такую деятельность.

По всем фактам выявленных природоохранной прокуратурой нарушений компании «Блеск-Профи» внесено представление об их устранении. Председатель «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов отмечает, что земельный участок, на котором располагается площадка перегрузки ТКО, находится в зоне подтопления и поэтому накопление и хранение отходов там не допустимо.

«Согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21, на станции перегрузки поверхность отходов должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, сама площадка должна иметь твердое покрытие и быть оборудована ливневой канализацией. В августе 2023 года на вышеуказанном объекте и двух прочих данные нормы не соблюдались», — добавляет он.

В компании «Блеск-Профи», с которой связался «Новый Калининград», оперативный комментарий по проблеме предоставить не смогли, пообещав подготовить его в ближайшее время.