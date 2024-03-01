Для строительства очистных в Янтарном не смогли найти подрядчика

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По итогам аукциона не удалось найти подрядчика для строительства очистных сооружений в Янтарном. На торги поступило две заявки, обе они были отклонены. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 507,1 млн рублей. Один из интересантов снизил цену на 12%, другой — на 12,5%. Заявки были отклонены в связи с тем, что компании предоставили не все документы, необходимые в соответствии с законодательством о закупках. Одну из компаний также посчитали не соответствующей требованиям.

«В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки, аукцион признан несостоявшимся», — указано в протоколе.

Торги на строительство очистных сооружений в Янтарном объявляло госпредприятие «Водоканал». Проектом предусмотрено строительство на улице Лесной объекта производительностью две тысячи кубометров в сутки. На территории запланированы административное здание модульного типа и еще четыре строения, блок биологической очистки, а также площадка мусоросборников.

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью прошлого года. Как сообщал глава администрации Янтарного Артур Крупин, на него было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменять технологию очистки. По словам чиновника, замечания касались «конструктивов, электрики и даже подъездных путей».

Нынешние сооружения в Янтарном не справляются со своей задачей, и основной объем стоков попадает в Балтийское море.

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