Власти: официальный пляж в Пионерском планируется расширять

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Пляжную зону в поселке Пионерском собираются расширять и организовывать новые спасательные посты. Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» сообщил глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев в пятницу, 1 марта.

По его словам, пляжная зона и инфраструктура расширяются ежегодно: «Кроме того, службой ЕДДС было принято решение об организации еще одного нестационарного [спасательного] поста в районе улицы Портовой. Напомню, ранее мы предусмотрели смотровую зону в части того легковозводимого здания, которое сейчас у нас отдано парусной школе <...> Наша служба ЕДДС настаивает на том, что в самой пляжной зоне должна находиться данная инфраструктура и не только с постом наблюдения, но и со спасателями, и с медицинским оборудованием, с фельдшером, в общем, в полном объеме», — сказал Шибаев.

Он отметил, что рекорд по потоку посетителей был в 2021 году. Тогда 1,2 млн человек посетило пляж. В 2023 году этот показатель составил 700 тысяч «человеко-дней»: «То есть это могут быть одни и те же люди. Реальное количество, допустим, было там 200 тысяч человек, которые каждый день на пляж приходили. 30 дней один человек пришел, значит, 30 человеко-дней», — объяснил глава Пионерского. В один день на пляже может присутствовать от пяти до тридцати тысяч человек.

В сентябре 2023 года по завершении купального сезона администрация муниципалитета сообщала о том, что за летние месяцы на пляже отдохнули 660 тысяч человек.

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