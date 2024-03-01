Минюст РФ признал иноагентом писательницу Людмилу Улицкую

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Министерство юстиции РФ объявило иноагентами писательницу Людмилу Улицкую и кинорежиссера Илью Хржановского, сообщается на сайте ведомства.

«Л.Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — отмечается в публикации.

По данным ведомства, Илья Хржановский «распространял недостоверную информацию о власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» и «выступал против специальной военной операции на Украине». Режиссер проживает за пределами Российской Федерации, заявили в Минюсте.

Также 1 марта в список иноагентов внесли бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Медведева, центр защиты прав человека «Мемориал»* и благотворительный фонд «Нужна помощь».

Ранее издательство АСТ приостановило выплаты по договорам писательнице Людмилой Улицкой, заявившей о переводе средств Украины.

* Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" — Организация внесена Минюстом в реестр реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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