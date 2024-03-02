13,6 млн выделяют на обустройство архитектурной подсветки кирхи Королевы Луизы

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В Калининграде анонсировали аукцион по обустройству архитектурно-декоративной подсветки кирхи Королевы Луизы. Информация размещена на региональном сайте торгов.

Дата предстоящего аукциона еще не определена. Однако уже известен объем финансирования, рассчитанный на текущих год — 13 млн 607 тыс. рублей. Заказчиком выступает областной театр кукол.

Напомним, ранее советник губернатора Вячеслав Генне ранее рассказывал, что в рамках реконструкции кирхи разрабатывается художественная подсветка здания. «Там коллеги, которые занимаются подсветкой, придумали какую-то тему — „театр теней“, то есть это не просто будут пучки света, а там какая-то инсталляция художественная», — уточнял он.

Реставрация кирхи Королевы Луизы, в стенах которой находится театр кукол, будет завершена только весной 2024 года, хотя работы, согласно подписанному подрядчиком договору, должны были завершить не позднее 30 ноября 2023 года. Сроки растянулись из-за погодных условий и проблем с поставками материалов.

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