Пруд Поплавок очистили по требованию прокуратуры Калининграда

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Фото: Telegram-канал прокуратуры Калининградской области

Пруд Поплавок очистили по требованию прокуратуры Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства в воскресенье, 3 марта.

«Прокуратура г. Калининграда провела проверку по факту ненадлежащего состояния пруда Поплавок. Установлено, что в нарушение требований природоохранного законодательства водоём не очищен от водорослей, на поверхности воды имеется бытовой мусор», — говорится в сообщении.

Водоём расположен в Центральном районе Калининграда, рядом с улицами Энгельса, Чапаева, проспектом Мира и Каштановой аллеей. Его также называют Хлебным озером. Ранее он был известен как пруд Цвиллингтайх.

В феврале природоохранная прокуратура потребовала от администрации Калининграда провести очистку Верхнего озера. Надзорное ведомство внесло представление после проверки, проведённой по информации о загрязнении водоёма.

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